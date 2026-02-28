Morte de cachorros por envenenamento é investigada em Macapá

Câmeras flagraram um dos crimes durante a madrugada; Polícia Civil investiga maus-tratos e envenenamento de animais de rua

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá investiga um caso de maus-tratos e envenenamento de animal de rua no bairro Cidade Nova, na zona leste da capital. Um homem, principal suspeito do crime, foi conduzido à delegacia nesta quinta-feira (26) após câmeras de segurança registrarem o momento exato em que ele oferece alimento com veneno a uma cadela de rua.

As imagens, que circulam nas redes sociais e integram o inquérito policial, mostram a ação ocorrida na madrugada do dia 16 de fevereiro. Por volta das 2h40, o suspeito caminha pela rua e deposita porções de comida em dois pontos estratégicos, inclusive próximo a um poste de iluminação.

Logo em seguida, ele chama o animal. A cadela, que vivia na região e era cuidada pela vizinhança, aproxima-se e consome o alimento. Cerca de 30 minutos depois, os efeitos da substância tóxica começam a se manifestar.

Em um vídeo gravado por um morador que analisa as imagens do circuito interno, é possível ouvir a narração detalhada da crueldade. O registro mostra o animal atravessando a rua já debilitado. Em poucos minutos, a cadela começa a sofrer convulsões, debate-se no chão e morre no local. De acordo com relatos, o sofrimento foi intenso antes da parada cardiorrespiratória.

A revolta da comunidade não se limita a um fato isolado. Segundo moradores da rua onde o crime ocorreu, o homem é suspeito de uma série de ataques contra a fauna local. “Esse já é o terceiro animal envenenado por ele aqui na rua”, afirma a pessoa que narra o vídeo. Além de cães de rua, gatos da vizinhança também teriam sido vítimas de iscas envenenadas.

“Era um animal de rua, mas era querido. Ele tá sendo preso. Isso é um alerta para quem gosta de maltratar animais”, desabafou um morador durante a condução do suspeito.

Após a identificação por meio das câmeras, o homem foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Testemunhas e autores das filmagens devem depor nos próximos dias para formalizar a denúncia. O caso segue sob investigação. De acordo com a Lei 14.064/2020 (Lei Sansão), maus-tratos contra cães e gatos podem resultar em pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda; se houver morte do animal, a pena pode ser aumentada.