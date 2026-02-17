Policial é atacado a socos ao atender ocorrência em bloco de carnaval

Ataque aconteceu no distrito de Outeiro, na capital paraense, e foi contido por outros policiais antes de maior tumulto

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Um policial militar foi agredido com socos na noite deste domingo (15) enquanto atendia uma ocorrência de briga durante um bloco de carnaval no distrito de Outeiro, em Belém.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem avança contra o agente e passa a desferir vários socos, de forma rápida e direta, atingindo o policial enquanto ele tentava se defender. As imagens registraram a sequência de golpes.

A ação é rapidamente interrompida por outros dois policiais militares que estavam nas proximidades, que conseguiram conter o agressor e evitar o agravamento da ocorrência.

Segundo informações iniciais, a confusão teve início entre foliões que participavam do evento carnavalesco. Diante da situação, equipes da Polícia Militar do Pará foram acionadas para controlar o tumulto. Após um PM atirar para o alto, os envolvidos se dispersam da área.

Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde do agente agredido nem se o agressor foi detido. O caso deve ser apurado pelas autoridades.