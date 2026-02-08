Porto do Povo implanta cobertura em áreas externas e recebe novo navio de passageiros

Terminal recebeu neste domingo o navio Ana Beatriz, vindo de Belém; desembarques seguem de forma gradativa e com serviços em funcionamento

Por SELES NAFES, de Macapá

O DNIT iniciou nesta semana ajustes em áreas externas do Porto do Povo, o terminal hidroviário do município de Santana e o maior do Amapá, sem qualquer interrupção das operações do complexo. Neste domingo (8), o terminal recebeu mais um navio de passageiros procedente de Belém: o Ana Beatriz, que atracou normalmente no novo Terminal Hidroviário de Passageiros do município.

A movimentação foi registrada por moradores e usuários do porto. Um santanense gravou vídeo no local enquanto buscava familiares que desembarcavam da embarcação e defendeu o novo espaço, destacando a melhoria no atendimento ao público. Durante o desembarque, um passageiro que passou mal a bordo foi prontamente atendido. O Samu teve acesso direto até o navio, deixando ainda mais evidente a funcionalidade do terminal.

“Parabéns pelo esforço de entregar esse espaço, agora vou poder esperar minha família em uma área digna e com ar-condicionado”, comentou.

Os desembarques começaram na semana passada, logo após a inauguração do complexo e devem continuar de forma gradativa. A lanchonete do terminal está em funcionamento e o espaço já vem sendo utilizado pela população, inclusive para lazer, como apreciar o pôr do sol no local.

Ajustes e cobertura

O DNIT informou que o terminal segue com atividades de “melhorias previstas no projeto original”. As fissuras identificadas no piso externo de concreto, esclarece o órgão, não comprometem a estrutura, tratando-se de aberturas superficiais decorrentes da retração do concreto e das variações de temperatura.

Os trabalhos se concentram agora na implantação da cobertura completa de áreas como estacionamento, cais e passarela, com foco em maior conforto e comodidade aos usuários. Calçadas e meio-fio passarão por manutenção constante, assim como ocorre em outros empreendimentos sob responsabilidade do DNIT.

Por fim, o órgão reforçou que informações sobre colapso ou insegurança não têm fundamento, garantindo que o espaço está completamente apto para uso pela população.

O terminal foi construído com recursos indicados pelo senador Randolfe Rodrigues, numa parceria entre o Dnit e o governo do Amapá.