Preso acusado de executar ‘condenado’ por facção que espancava mulheres

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Militar do Amapá cumpriu determinação da Justiça e prendeu, na noite desta quarta-feira (25), mais um suspeito de envolvimento na execução de Jaime Marques Correa, de 39 anos, assassinado a tiros em 24 de novembro de 2025, na zona sul de Macapá. A vítima era investigada por agressões contra mulheres.

O mandado de prisão preventiva contra Breno Campelo Bessa, de 26 anos, foi cumprido por militares da 3ª Companhia do 12º Batalhão. O foragido foi localizado em um bar no município de Calçoene, no bairro Liberdade, durante abordagem realizada por uma patrulha comandada pelo capitão George Cecílio.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Jaime Marques teria sido executado a mando de uma facção criminosa, justamente por seu histórico de violência contra mulheres. Pelo menos quatro pessoas teriam participado diretamente da ação.

A execução foi filmada por um dos criminosos. O autor dos disparos — que aparece nas imagens perseguindo a vítima e efetuando vários tiros até consumar o crime — foi preso pela DHPP em 1º de outubro de 2025, no Centro Comercial de Macapá. Já o segundo suspeito, conhecido como “Galo Cego”, morreu em confronto com a polícia no mês de abril.

Relembre o caso

Na noite de sexta-feira, 24 de novembro de 2024, moradores acionaram a polícia após ouvirem diversos disparos de arma de fogo. Jaime Marques Correa foi encontrado morto na Travessa Manoel Valente dos Santos, com perfurações no tórax e no abdômen. A execução ocorreu próximo a uma área dominada por facção criminosa, o que, somado à ausência de testemunhas, dificultou a identificação imediata dos envolvidos.

Ainda no local, agentes da DHPP levantaram que o alvo possuía várias anotações por violência contra mulheres, informação que passou a integrar a linha central da investigação que resultou nas prisões e confrontos posteriores.