Primeira-dama de Macapá deixa secretaria antes do prazo e deve concorrer ao Senado

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan, deixou nesta segunda-feira (2) o cargo de secretária de Mobilização Popular da prefeitura da capital. A desincompatibilização tem fins eleitorais, já que ela deverá concorrer a uma das duas vagas ao Senado pelo Podemos, legenda que preside no Amapá.

“Que essa caminhada seja marcada por muito trabalho, diálogo e bons resultados. A Mobilização é uma pasta importante, que atua diretamente no apoio ao prefeito. É por meio dela que fortalecemos a participação popular na gestão pública, ampliando os canais de diálogo entre o governo e a população”, postou ela ao se despedir da equipe e desejar sucesso ao ex-vereador Nelson Souza.

“E pode contar com esse time da Mobilização, comprometido, dedicado e que não afrouxa na hora do serviço”, acrescentou.

Rayssa obteve 174 mil votos na eleição de 2022, mas não conquistou a vaga, que ficou com Davi Alcolumbre (União Brasil), atual presidente do Congresso Nacional.

A saída de Rayssa ocorre cerca de três meses antes do fim do prazo previsto na legislação eleitoral. Pela regra atual, secretários que pretendem concorrer nas eleições majoritárias têm até o início de maio para deixar seus cargos. As eleições deste ano serão no dia 4 de outubro.