Monteiro afasta acusado de assediar sexualmente 10 servidoras no Amapá

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

O procurador-geral do Ministério Público do Amapá, Alexandre Monteiro, decidiu afastar imediatamente um servidor da instituição acusado de assediar sexualmente ao menos 10 colegas de trabalho. O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Santana (Deam), que obteve a decretação da prisão preventiva do acusado, um homem de 47 anos. O nome e a função do servidor não foram divulgados para proteger também as entidades das vítimas.

Segundo as investigações, as vítimas são mulheres com idades entre 25 e 36 anos, que eram subordinadas diretas ou indiretas do acusado, o qual ocupava cargo de chefia. O inquérito aponta a prática de crimes de assédio sexual, importunação sexual e estupro.

De acordo com a delegada Katiúscia Pinheiro, responsável pelo caso, o advogado do investigado havia informado que ele se apresentaria espontaneamente nesta quarta-feira (11), o que não ocorreu, motivando o cumprimento da prisão preventiva já decretada pela Justiça.

Em nota divulgada também nesta quarta-feira (11), o procurador chefe do MP informou que adotou providências administrativas assim que tomou conhecimento das denúncias. O órgão destacou o afastamento imediato do servidor e a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A íntegra do posicionamento afirma: