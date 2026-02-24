Procuradora do Amapá é reconduzida ao CNMP

Ivana Cei cumprirá mais dois anos no conselho nacional do Ministério Público; posse ocorreu em Brasília

De Macapá (AP)

A ex-procuradora-geral do Ministério Público do Amapá, Ivana Cei, foi reconduzida para mais dois anos de mandato no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A posse ocorreu nesta segunda-feira (23), na sede da entidade, em Brasília.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do conselho, Paulo Gonet, e acompanhada por representantes do Amapá, entre eles o atual procurador-chefe do Ministério Público do Amapá, Alexandre Monteiro, e o presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Amapá, José Barreto.

“Estou abraçando uma nova comissão, que vai tratar do sistema prisional e do controle da atividade policial, ressaltando a relevância da participação feminina nesse setor”, adiantou a procuradora.

“A permanência de Ivana Cei no colegiado reforça a representatividade não só da Região Norte, como do Estado do Amapá, nas decisões e debates em âmbito nacional, no órgão responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público em todo o país”, pontuou Alexandre Monteiro.

Além de Ivana Cei, outros conselheiros também foram empossados no CNMP. Durante o evento, foram reforçadas discussões sobre políticas públicas e atuação integrada no sistema de Justiça.