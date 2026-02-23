NO CENTRO DE MACAPÁ

Professor e alunos tomam banho de chuva em abrigo precário: ‘ajuda aí, prefeitura’

23, fevereiro, 2026
Estrutura sem manutenção funciona em frente ao CCA, no Centro de Macapá
Por SELES NAFES, de Macapá

Ativo nas redes sociais, um professor da rede pública do Amapá voltou a cobrar investimentos da prefeitura de Macapá nos abrigos de ônibus, especialmente no que fica em frente a uma das escolas mais tradicionais da capital, o Colégio Gabriel de Almeida Café, o antigo CCA. 

Marco Antônio Pelaes Costa mostrou uma grande quantidade de goteiras nas telhas afastadas do abrigo, onde alguns alunos precisaram usar sombrinhas e guarda-chuvas. Ele também mostrou passageiros que estavam há quase 1 hora esperando pela condução. “Escroto, isso”, desabafou após ele já dentro do ônibus depois dele próprio esperar por mais de 40 minutos.  

 

