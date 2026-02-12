Professora é acusada de agredir crianças em creche municipal de Macapá

Denúncias apontam pelo menos dois episódios de maus-tratos, um deles contra criança autista; Semed teria conhecimento dos fatos, mas não instaurou procedimento administrativo

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Uma professora que atua na Creche Municipal Eliana Azevedo, localizada no Residencial Macapaba, na zona norte de Macapá, está sendo acusada de maus-tratos contra crianças deixadas pelos pais na unidade. Segundo relatos de funcionários e ex-funcionários, ao menos dois episódios de agressão foram presenciados, sendo que uma das vítimas seria uma criança autista de apenas dois anos de idade.

De acordo com as denúncias apuradas pelo Portal SelesNafes.Com, o primeiro caso teria ocorrido no banheiro da creche e não foi filmado. Uma auxiliar teria presenciado a agressão contra a criança atípica. Já o segundo episódio, registrado em vídeo no início do segundo semestre do ano passado, ocorreu dentro da sala de aula e se espalhou em grupos de WhatsApp ligados à Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O vídeo mostra uma criança pequena levando um tapa na mão enquanto brincava com um jogo educativo. A própria professora teria feito a gravação, que acabou compartilhada. A repercussão foi grande, mas interna, o que levou a Semed a enviar uma equipe até a unidade em setembro para iniciar uma apuração preliminar.

A professora foi ouvida e negou a agressão, alegando que a criança do vídeo seria sua sobrinha. No entanto, testemunhas afirmam que a criança era um menino de cabelos compridos e não teria qualquer parentesco com a servidora. O portal SelesNafes.Com tenta localizar a professora.

Tudo normal

Apesar da gravidade das denúncias, não foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, e a professora segue exercendo normalmente suas funções, cuidando de crianças pequenas, sem qualquer punição ou afastamento.

Até o momento, a Semed não se manifestou oficialmente sobre a inexistência de processo administrativo nem sobre a permanência da professora na creche, apesar da circulação do vídeo e dos relatos internos envolvendo crianças em situação de extrema vulnerabilidade.

O Portal SelesNafes.Com tentou ouvir a diretora da creche, Gerliana Souza de Lima, por duas vezes, na manhã de ontem (11) e nesta quinta-feira, mas não houve retorno das mensagens e das ligações.