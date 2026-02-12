Pulseiras e crachás entram no foco das orientações para crianças no Carnaval do Amapá

Identificação com nome e telefone dos responsáveis facilita localização rápida em caso de desencontro

De Macapá (AP)

Pais e responsáveis devem redobrar a atenção com crianças durante o Carnaval, especialmente em locais com grande circulação de pessoas. Entre as principais orientações das forças de segurança no Amapá está a identificação dos pequenos com pulseiras ou crachás contendo nome completo e telefone dos responsáveis, medida considerada essencial para facilitar a localização rápida em caso de desencontro.

Além da identificação, a recomendação é orientar as crianças a procurar policiais, bombeiros ou agentes de segurança caso se percam, além de combinar previamente pontos de referência nos espaços mais movimentados. A supervisão constante dos responsáveis é apontada como fundamental para prevenir acidentes e situações de risco durante a folia.

Outro cuidado importante envolve a exposição ao calor típico do período carnavalesco. Manter a hidratação das crianças, priorizar roupas leves, usar protetor solar e observar a procedência dos alimentos ajudam a prevenir mal-estar, desidratação e outros problemas comuns em eventos com grande público.

Com planejamento, vigilância e medidas simples — especialmente a identificação adequada — a orientação é que as crianças possam aproveitar a programação carnavalesca com mais segurança, garantindo tranquilidade às famílias durante a festa.