Quilombolas protestam contra invasões e provocam bloqueio parcial na BR-210

Comunidade denuncia loteamento irregular de terras e ameaças a famílias que ocupam a área há mais de 100 anos

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Com cartazes nas mãos e pedaços de troncos de árvores jogados na pista, uma mobilização realizada nesta terça-feira (25) por integrantes da comunidade quilombola do Curralinho provoca alterações no tráfego da BR-210, no Amapá. O ato ocorre na altura do Km 8, nas proximidades da entrada da comunidade, e tem como foco reivindicações relacionadas a questões territoriais.

Segundo o policial rodoviário federal Ellison, a manifestação é pacífica e ocorre sem registro de confrontos. De acordo com o agente, os manifestantes alegam que terras pertencentes à comunidade estariam sendo invadidas. Há relatos de que pessoas estariam loteando as áreas e, em alguns casos, ameaçando moradores do quilombo.

Ainda conforme o policial, o objetivo do ato é chamar a atenção das autoridades para que tenham conhecimento da situação e adotem providências. A rodovia está parcialmente bloqueada, com liberação controlada de veículos.

De acordo com um dos manifestantes, identificado apenas como Gleison, que seria membro da Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Amapá (CONAQ-AP), a situação é antiga e preocupa os moradores.

“Já faz tempo que isso vem ocorrendo no território das comunidades quilombolas, onde algumas famílias ocupam a área há mais de 100 anos. O que estamos vivenciando são empresários intimidando os moradores. Hoje foi uma manifestação pacífica, para que autoridades federais e estaduais tomem conhecimento. São agricultores, pescadores que precisam de suas terras”, afirmou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a mobilização e monitora o fluxo na região, atuando para garantir a segurança viária, assegurar o direito constitucional à manifestação e reduzir os impactos no tráfego.

Os organizadores também solicitaram a presença da imprensa para ampliar a visibilidade das reivindicações. Até o fechamento desta matéria, a mobilização seguia mas trânsito começava a ser liberado.