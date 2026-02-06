Radioterapia no Amapá registra 118 tratamentos em dois meses e redução do TFD

Apenas dois pacientes precisaram de TFD no período, indicando redução significativa nos encaminhamentos para tratamento fora do estado

De Macapá (AP)

O Centro de Radioterapia do Amapá contabilizou 118 pacientes atendidos em apenas dois meses de funcionamento, garantindo consultas, avaliação especializada e início do tratamento oncológico sem a necessidade de deslocamento para outros estados. O número representa um avanço importante no acesso à radioterapia no estado.

Inaugurado em dezembro, o serviço registrou 52 atendimentos iniciais no primeiro mês e mais 60 em janeiro, além de novos pacientes já inseridos no fluxo terapêutico no início de fevereiro, consolidando a ampliação da assistência oncológica local.

Segundo dados do serviço, a implantação da radioterapia tem reduzido significativamente a dependência do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com apenas dois encaminhamentos nesse período, o que indica maior capacidade do estado em absorver a demanda por esse tipo de cuidado especializado.

O serviço é resultado de investimento do Governo do Estado e segue em fase de consolidação, com pacientes ainda em tratamento e novos casos sendo incorporados gradualmente à rede pública de saúde.