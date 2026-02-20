Rebaixado, Piratão quer quebra de sigilos de jurados e dirigentes da Liesap

Escola somou 178,4 pontos e alega penalidades técnicas irregulares; agremiação afirma que recorrerá à Justiça

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Piratas da Batucada manifestou indignação com o resultado do Carnaval do Amapá em 2026, que culminou no rebaixamento inédito da escola ao Grupo de Acesso. A agremiação obteve 178,4 pontos na soma das notas e atribui o resultado a supostas irregularidades na apuração.

Num comunicado divulgado ontem (18) à noite, a escola afirma respeitar a competição e o regulamento, mas sustenta que houve fatos graves no processo de julgamento e apuração. Entre as irregularidades apontadas estão inconsistências formais, como rasura em nota atribuída por julgadora, o que, segundo a agremiação, compromete a segurança, a transparência e a credibilidade do resultado final.

A nota também destaca prejuízo concentrado em quesitos específicos, especialmente na Bateria, apesar da execução apresentada na avenida. A escola argumenta que erros visíveis de outras agremiações não teriam recebido a mesma rigorosidade nas notas, o que reforçaria a tese de tratamento desigual.

“O Piratão jamais se recusará a assumir penalidades quando comete falhas. Mas o que ocorreu não se trata de erro pontual de desfile”, diz o texto, ao afirmar que há indícios sérios que exigem apuração.

Diante disso, a diretoria informou que recorrerá ao Judiciário e também provocará o Ministério Público para investigar a regularidade formal das cédulas, os critérios adotados pelos julgadores, o cumprimento integral do regulamento, a transparência da apuração e o processo de escolha e credenciamento dos jurados. A escola ainda anunciou que solicitará a quebra de sigilo bancário e telefônico de julgadores e dirigentes da Liga.

Ao final, a Piratas da Batucada reforça que o Carnaval do Amapá é patrimônio cultural e deve ser conduzido com responsabilidade, técnica, imparcialidade e lisura. “Defender o Piratão é defender a credibilidade do espetáculo”, conclui a nota.