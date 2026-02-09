Rotam desmonta esquema com câmeras que vigiavam polícia em ponte

Ação ocorreu após denúncia e resultou na prisão de dois suspeitos, apreensão de drogas e fuga de um terceiro pelo lago nos fundos do imóvel

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Rotam desmontou, na manhã deste domingo (8), um ponto de tráfico de drogas usado para monitorar a movimentação da polícia, na zona sul de Macapá. O flagrante ocorreu em uma área de ponte da Travessa Mercúrio, no bairro Jardim Marco Zero.

A operação teve início após denúncia indicando a presença de três indivíduos, um deles armado e com rádio comunicador, em frente a uma residência azul, localizada nos fundos de um imóvel de altos e baixos. Segundo o relato, o local funcionava como base do crime.

Ao chegar ao endereço, os policiais flagraram os suspeitos tentando fugir. Dois foram capturados e um terceiro se jogou no lago nos fundos da casa e conseguiu escapar por uma área de difícil acesso.

Durante as buscas, a equipe informou ter encontrado um verdadeiro centro de monitoramento do crime: um celular ligado transmitia imagens de câmeras instaladas na entrada da ponte, usadas para vigiar a aproximação das viaturas policiais. No interior da residência, foram apreendidos dinheiro em espécie, entorpecentes, celulares e uma câmera de segurança nova.

Um dos detidos, conhecido como Jonathan Corrêa, de 21 anos, confessou o tráfico e indicou onde a droga estava escondida. Em uma gaveta de armário, os policiais encontraram uma sacola preta recheada de porções de entorpecentes e dinheiro.

Outras porções também foram localizadas em seu bolso. Ainda segundo a polícia, o segundo envolvido, João Vitor Corrêa, de 22 anos, irmão de Jonathan, assumiu que fazia a segurança armada do local e revelou ter jogado uma arma de fogo e dois rádios comunicadores no lago durante a tentativa de fuga.

Diante do risco iminente, do histórico de evasão e da ousadia criminosa, os suspeitos foram algemados afim de garantir a segurança da equipe e da população. O caso foi encaminhado às autoridades competentes, e as buscas pelo terceiro envolvido continuam.