Santana inicia obra de maternidade para atender 3 mil gestantes por ano

Investimento total soma R$ 103 milhões, incluindo obras e equipamentos de média e alta complexidade

De Macapá (AP)

A obra da nova maternidade de Santana terá início neste domingo (1), às 11h, em área localizada no Setor 9, Gleba Matapi II, no bairro Jardim Floresta. O empreendimento é viabilizado por meio do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), no eixo Saúde, a partir da articulação do senador Randolfe Rodrigues (PT) junto ao Governo Federal. A execução da obra é de responsabilidade do Governo do Amapá.

A unidade integra o maior pacote de investimentos em infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), que prevê R$ 31,5 bilhões para obras, equipamentos e veículos em todo o país. No Amapá, foram selecionadas 105 propostas, somando R$ 400,6 milhões para fortalecer a rede pública, da Atenção Primária à Média e Alta Complexidade.



Classificada como Porte I, a maternidade de Santana receberá investimento total de R$ 103 milhões, sendo R$ 50 milhões destinados à obra e R$ 53 milhões para aquisição de equipamentos. A estrutura terá capacidade para atender cerca de 3 mil gestantes por ano, com serviços de média e alta complexidade voltados à gestante, à puérpera e ao recém-nascido.

O espaço contará com centro de parto normal intra-hospitalar, centro cirúrgico obstétrico, UTI neonatal, unidade de cuidados intermediários, banco de leite humano, diagnóstico por imagem e ambientes para atendimento humanizado, inclusive para mulheres em situação de violência.

“Estamos garantindo um investimento histórico para a saúde das mulheres do Amapá. A nova maternidade de Santana é resultado de muito diálogo com o Governo Federal e compromisso com a redução da mortalidade materna e neonatal. É uma estrutura moderna, equipada e voltada ao atendimento humanizado, que vai salvar vidas e dar mais dignidade às famílias amapaenses”, destacou o senador Randolfe.

Em Macapá, também está prevista a construção de uma maternidade Porte II, com investimento de R$ 153 milhões e capacidade estimada para atender até 5 mil gestantes por ano. As duas unidades estão entre as 36 maternidades que serão implantadas em 21 estados, dentro do pacote nacional de R$ 4,76 bilhões voltado à ampliação da rede de atenção materno-infantil.