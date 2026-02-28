Santanense Igor Giusti é oficializado como novo defensor-geral do Amapá

Eleito pela categoria, o dirigente substitui José Rodrigues Neto e passa a conduzir a DPE no biênio 2026-2028

De Macapá (AP)

O defensor público Igor Valente Giusti foi oficializado como novo chefe da Defensoria Pública do Estado do Amapá (DPE-AP) para o biênio 2026-2028. Santanense, ele assume a função após eleição interna da categoria e nomeação formalizada pelo governador Clécio Luís (UB) na sexta-feira (27).

Antes de ser escolhido para o cargo, Giusti atuava como subdefensor público-geral para assuntos administrativos da atual gestão, acompanhando de perto a estruturação e o crescimento institucional da Defensoria.

Natural de Santana, tem 36 anos e é formado em Direito pela Universidade Federal do Amapá (Unifap). Ingressou na carreira em 2019 e já passou por comarcas como Oiapoque, Ferreira Gomes e Santana.

Ele substitui José Rodrigues Neto, que esteve à frente da instituição nos últimos dois anos. Durante esse período, a Defensoria ampliou sua presença no estado e fortaleceu serviços voltados à garantia de direitos sociais.

Em 2025, a DPE-AP alcançou a marca de 270 mil atendimentos, chegando a mais de 20% da população do Amapá, índice que supera a média nacional, atualmente abaixo de 10%. A expectativa para a nova gestão é manter o ritmo de expansão e ampliar ainda mais o acesso à justiça nos municípios.