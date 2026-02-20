Sem transporte em escola da prefeitura, avô leva neta em carrinho de reciclagem

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

As salas de aula da Escola Municipal Gerson Trindade, no bairro do Trilho, na zona oeste de Macapá, estão cada vez mais vazias. Sem ônibus escolar, a maioria das crianças não consegue chegar ao colégio.

O bairro do Trilho fica próximo ao Marabaixo, com acesso pela Rodovia AP-440 (Ramal do KM-9). Pais de alunos foram informados de que os dois ônibus que atendem a comunidade estão com defeitos mecânicos e sem previsão de retorno.

A escola existe há cerca de 20 anos e tem mais de 500 crianças matriculadas para o ano letivo de 2026, segundo informações repassadas pela comunidade.

Sem transporte, todos os dias um catador de materiais recicláveis utiliza o carrinho de coleta para levar a neta até a escola.

“Venho lá do Marabaixo III, lá da 12ª Avenida. Os ônibus daqui estão todos quebrados. Todo santo dia eu tenho cobrado esses ônibus, mas não resolve nada”, comentou.

Além da falta de transporte escolar, a rua de acesso ao colégio é precária, com muita lama e buracos, o que dificulta ainda mais a chegada dos alunos.

A unidade de ensino tem enfrentado dificuldades recorrentes para funcionar. Em novembro de 2025, o colégio ficou duas semanas sem aulas, sem que os pais fossem informados pela prefeitura de Macapá sobre os motivos. À época, dezenas de mães chegaram a realizar um protesto em frente à escola.