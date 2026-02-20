Senac do Amapá aposta no respeito às diferenças como método na sala de aula

nstrutores e coordenadores participam de dois dias de formação para aplicar métodos inclusivos em sala de aula; jornada termina nesta sexta-feira (20), na Fecomércio

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O Senac já é visto como uma escola profissionalizante que oferece oportunidades para pessoas com deficiência, mas a ideia agora é que seus instrutores de cursos e coordenadores adicionem ao dia a dia com os alunos métodos inclusivos que também respeitem a diversidade. O objetivo é aumentar ainda mais o aprendizado de outros públicos. Para isso, os educadores estão passando por dois dias de jornada pedagógica que terminam nesta sexta-feira (20), no auditório da Federação do Comércio do Amapá (Fecomércio). O Portal SelesNafes.Com conversou com Fernanda Pedrosa, supervisora de Programas Nacionais do Senac Brasil.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Senac e Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior