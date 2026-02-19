Servidor procurado por crimes sexuais acessou inquérito sigiloso e soube do pedido de prisão

Gleidson Ramos continua sendo procurado. Investigadores suspeitam que ele se valeu da função ou contatos no Judiciário para acessar o processo em segredo

Por SELES NAFES, de Macapá

O servidor do Ministério Público do Amapá, Gleidson Pereira Ramos, pode ter acessado o inquérito sigiloso contra ele, por crimes sexuais, antes mesmo de a justiça se posicionar sobre a decretação da prisão preventiva. A informação foi confirmada ao Portal SelesNafes.Com por fontes da investigação.

Acusado de assediar, estuprar e importunar 11 colegas de trabalho, Gleidson é considerado foragido da justiça. Ele atuava na Promotoria de Justiça de Santana desde 2016, após ser aprovado em concurso público.

Investigadores já sabem que ele teve acesso ao inquérito de “categoria 4”, que é o mais alto nível de segredo em procedimentos no sistema de processos judiciais. Apenas um pequeno número de servidores do Judiciário está habilitado a visualizar esse tipo de processo.

A suspeita é de que ele tenha visto a representação da Delegacia de Atenção à Mulher (Deam) pela prisão preventiva tão logo o pedido foi feito, permitindo que se antecipasse e tivesse mais tempo para escapar do cumprimento do mandado. Investigadores acreditam que ele se aproveitou das facilidades da função para ter senhas do sistema e contatos no Judiciário.

Outro indício de acesso privilegiado foi a atitude do advogado dele, que teria se habilitado (no processo) logo depois de o pedido de prisão ter sido feito. No último dia 11 de fevereiro, já com a prisão decretada, Gleidson não se apresentou na delegacia como a defesa dele havia combinado.

Medidas inéditas

Baseada em uma nova lei que passou a vigorar no ano passado, a Deam conseguiu medidas protetivas para as 10 vítimas. O novo dispositivo passou a permitir que o Judiciário emita medidas em casos de crimes sexuais foram do ambiente doméstico ou familiar.

As vítimas haviam procurado o serviço social do MP para informar que estavam com medo pelo fato de Gleidson ter um ‘perfil intimidador’. O Portal SelesNafes.Com ainda não conseguiu localizar a defesa do servidor, mas o espaço fica aberto para posicionamentos.