PEDÁGIO 2

STF expediu mandados contra Vinícius Gurgel

13, fevereiro, 2026
Ordens judiciais cumpridas em Macapá fazem parte da Operação Pedágio 2, desdobramento de investigação iniciada em 2019
Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Os oito mandados de busca e apreensão cumpridos na tarde desta sexta-feira (13) contra alvos ligados ao deputado federal Vinícius Gurgel foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ordens judiciais integram a Operação Pedágio 2, segunda fase de uma investigação da Polícia Federal iniciada em 2019. O parlamentar é um dos principais aliados do prefeito de Macapá, Antônio Furlan.

Na primeira etapa da operação, conhecida como Pedágio 1, ex-superintendentes do DNIT foram presos preventivamente. À época, também foram apreendidos veículos e dinheiro. Os ex-gestores chegaram a permanecer quase seis meses detidos, acusados de cobrar propina para liberar pagamentos a empresas responsáveis pela manutenção da BR-156, além de autorizar serviços que não eram executados conforme os contratos firmados. O deputado era quem indicava as nomeações de diretores do departamento, durante os governos Dilma/Temer.

Depútado é um dos principais aliados do prefeito

A Polícia Federal não confirmou oficialmente o nome de Vinícius Gurgel como um dos alvos da nova fase da operação. No entanto, o Portal SelesNafes.Com acompanhou o cumprimento de mandados na residência dele, na Avenida Mendonça Júnior, no Centro, e apurou que também foram vasculhados um depósito localizado na Avenida Mendonça Furtado e a sede do Partido Liberal, além de empresas onde ele é sócio.

Em nota divulgada no início da noite, a Polícia Federal informou que apura a atuação de “organização criminosa que teria desviado recursos públicos destinados a obras em trechos não pavimentados da BR-156”.

“A ação é desdobramento da Operação Pedágio, deflagrada em 2019, ocasião em que foram apreendidos veículos e valores em espécie em poder dos investigados. Os fatos investigados, em tese, podem configurar os crimes de organização criminosa, corrupção e fraude a licitações.”

