Suspeito de assalto a embarcação no Canal do Jandiá é preso em Macapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta terça-feira (3), um homem de 21 anos suspeito de participação em um assalto a uma embarcação atracada em um porto da zona leste de Macapá. A ação resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva e foi coordenada pelo delegado Bruno Braz, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

Conhecido no meio policial pelo apelido de “Três Peitos”, o investigado foi indiciado por roubo majorado, crime ocorrido em 2025. De acordo com as investigações, quatro homens armados com facas, terçados e uma arma de fogo invadiram uma embarcação que estava no Canal do Jandiá, por volta das 23h.

Na ação criminosa, o grupo anunciou o assalto e levou pertences de vários passageiros que estavam a bordo, provocando pânico entre as vítimas.

Durante as diligências, a Polícia Civil identificou todos os suspeitos de envolvimento no crime. Até o momento, dois já foram presos.

“Após o cerco à residência do acusado, a equipe conseguiu localizá-lo e cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça”, destacou o delegado Bruno Braz.

Segundo a autoridade policial, as buscas continuam para localizar e prender os outros dois envolvidos, com o objetivo de responsabilizar criminalmente todos os participantes do assalto.