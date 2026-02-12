Suspeito de perseguir e matar mulher com facadas no tórax é preso

Imagens analisadas pela investigação indicam que o jovem seguiu a vítima antes do crime ocorrido no bairro do Muca

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A frieza revelada à polícia por um jovem de 19 anos, acusado de feminicídio, transforma o caso de Josiane Rodrigues em mais um episódio brutal de violência contra a mulher em Macapá. O corpo da vítima, de 46 anos, foi encontrado com golpes de faca no tórax no dia 26 de dezembro de 2025, em uma casa abandonada no bairro Muca, cenário que escancarou a crueldade do crime.

Imagens analisadas pela Polícia Civil do Amapá mostram que o suspeito seguiu a vítima por diferentes pontos do bairro antes de levá-la para a morte.

No interrogatório, ele confessou o crime alegando possuir uma dívida com Josiane e que agiu em legítima defesa ao ser cobrado por ela. Versão que, segundo a investigação, não se sustenta diante das provas reunidas.

Para o delegado Paulo Moraes, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), as provas colhidas caracterizam feminicídio. A Justiça acatou o pedido de prisão preventiva, e o suspeito foi capturado nesta quarta-feira (11) pelos agentes da DHPP no bairro Novo Buritizal, também na zona sul da capital.