FEMINICÍDIO

Suspeito de perseguir e matar mulher com facadas no tórax é preso

12, fevereiro, 2026
Imagens analisadas pela investigação indicam que o jovem seguiu a vítima antes do crime ocorrido no bairro do Muca
Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A frieza revelada à polícia por um jovem de 19 anos, acusado de feminicídio, transforma o caso de Josiane Rodrigues em mais um episódio brutal de violência contra a mulher em Macapá. O corpo da vítima, de 46 anos, foi encontrado com golpes de faca no tórax no dia 26 de dezembro de 2025, em uma casa abandonada no bairro Muca, cenário que escancarou a crueldade do crime.

Imagens analisadas pela Polícia Civil do Amapá mostram que o suspeito seguiu a vítima por diferentes pontos do bairro antes de levá-la para a morte.

Crime ocorreu em dezembro de 2025, quando a vítima foi encontrada sem vida em uma casa abandonada no bairro Muca. Fotos: Olho de Boto/SelesNafes.com

Polícia esteve no local para os primeiros levantamentos e coleta de provas que ajudaram na investigação

No interrogatório, ele confessou o crime alegando possuir uma dívida com Josiane e que agiu em legítima defesa ao ser cobrado por ela. Versão que, segundo a investigação, não se sustenta diante das provas reunidas.

Para o delegado Paulo Moraes, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), as provas colhidas caracterizam feminicídio. A Justiça acatou o pedido de prisão preventiva, e o suspeito foi capturado nesta quarta-feira (11) pelos agentes da DHPP no bairro Novo Buritizal, também na zona sul da capital.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!