Suspeito de torturar e roubar casal de idosos é preso em Macapá

Investigação aponta represália de facção após suposta denúncia feita por idoso

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 31 anos , suspeito de torturar e roubar um casal de idosos no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá, foi preso na tarde desta quinta-feira (12), durante uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) com apoio da Rotam. O crime aconteceu no dia 3 de dezembro do ano passado e teve como vítimas um idoso de 83 anos e sua esposa, de 81, que é cadeirante.

Segundo as investigações, o suspeito, apontado como liderança criminosa na região, teria invadido a residência das vítimas acompanhado de outras quatro pessoas armadas. O grupo iniciou uma série de agressões físicas e ameaças de morte contra o casal. Após a sessão de violência, os criminosos fugiram levando diversos objetos da casa.

De acordo com o delegado Bruno Braz, titular da DECCP, a motivação do crime estaria ligada a uma represália promovida por integrantes de uma facção criminosa que atua na área. Os investigados suspeitavam que o idoso teria denunciado um membro do grupo, morto dias antes em confronto com a polícia, e decidiram se vingar.

Com o avanço das diligências, a polícia conseguiu identificar o suspeito e representar pela prisão preventiva. Ele foi interceptado em via pública por equipes da Rotam, sem oferecer resistência.

A polícia também informou que o preso havia saído do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) apenas seis dias antes de cometer o novo crime. Ele estava no bairro Jardim Felicidade I, zona norte da capital, quando foi surpreendido pelos policiais. As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos.