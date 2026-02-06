Suspeito é preso por tráfico após denúncias de comércio “livre” de drogas

Ação da Força Tática ocorreu após relatos de venda aberta de entorpecentes e exibição de armas na zona sul de Macapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma ação do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito de 22 anos por tráfico de drogas. O flagrante ocorreu na noite desta quinta-feira (5), por volta das 21h, no bairro Zerão, zona sul de Macapá, após denúncia anônima.

As informações davam conta de que integrantes de uma organização criminosa estariam exibindo armas de fogo e comercializando entorpecentes livremente na região.

Na chegada ao local, nas proximidades de uma área de pontes, um indivíduo correu ao avistar a patrulha e tentou se esconder dentro de uma residência, mas logo foi alcançado pelos militares. No esconderijo indicado por ele, foram encontradas 71 porções de maconha, uma porção média de cocaína e uma balança de precisão.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes do bairro Pacoval, onde permanece à disposição da Justiça.