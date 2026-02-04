Suspeito ligado ao Comando Vermelho morre em confronto com a PM

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um homem apontado pela polícia como integrante da facção criminosa Comando Vermelho morreu na noite desta terça-feira (3) após um confronto com uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.
O suspeito, identificado como Rael Lopes dos Reis, de 21 anos, havia se mudado recentemente do município de Porto Grande para a capital. Segundo as investigações, ele era alvo de apurações por diversos crimes, entre eles homicídios, furto qualificado, organização criminosa e tentativa de homicídio com uso de arma de fogo.
De acordo com a PM, uma equipe do 6º Batalhão realizava patrulhamento quando foi abordada por moradores, que denunciaram uma intensa comercialização de drogas e informaram que um dos indivíduos estava armado em frente a uma residência localizada no cruzamento da Rua Acésio Guedes com a Avenida José Tupinambá.
Ao averiguar a denúncia, os policiais tentaram abordar o suspeito, que desobedeceu às ordens de parada, correu e se refugiou no imóvel indicado. Ainda segundo o relato policial, Rael teria recebido a equipe a tiros, dando início ao confronto. Ele foi atingido durante o revide e teve o óbito confirmado no local por uma equipe do Samu.
No interior da residência, os policiais encontraram uma arma longa, supostamente utilizada contra a guarnição, além de diversas porções de substâncias entorpecentes. Após os trabalhos periciais, a arma e o material ilícito foram encaminhados ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.