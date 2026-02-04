Suspeito ligado ao Comando Vermelho morre em confronto com a PM

Suspeito de 21 anos era investigado por homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa, e havia se mudado recentemente de Porto Grande para Macapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem apontado pela polícia como integrante da facção criminosa Comando Vermelho morreu na noite desta terça-feira (3) após um confronto com uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

O suspeito, identificado como Rael Lopes dos Reis, de 21 anos, havia se mudado recentemente do município de Porto Grande para a capital. Segundo as investigações, ele era alvo de apurações por diversos crimes, entre eles homicídios, furto qualificado, organização criminosa e tentativa de homicídio com uso de arma de fogo.

De acordo com a PM, uma equipe do 6º Batalhão realizava patrulhamento quando foi abordada por moradores, que denunciaram uma intensa comercialização de drogas e informaram que um dos indivíduos estava armado em frente a uma residência localizada no cruzamento da Rua Acésio Guedes com a Avenida José Tupinambá.

Ao averiguar a denúncia, os policiais tentaram abordar o suspeito, que desobedeceu às ordens de parada, correu e se refugiou no imóvel indicado. Ainda segundo o relato policial, Rael teria recebido a equipe a tiros, dando início ao confronto. Ele foi atingido durante o revide e teve o óbito confirmado no local por uma equipe do Samu.

No interior da residência, os policiais encontraram uma arma longa, supostamente utilizada contra a guarnição, além de diversas porções de substâncias entorpecentes. Após os trabalhos periciais, a arma e o material ilícito foram encaminhados ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.