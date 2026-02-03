Tartarugalzinho abre ano letivo com reajuste salarial e reforço na valorização docente

Tartarugalzinho (AP)

A rede municipal de ensino de Tartarugalzinho, município 222 km de Macapá, iniciou oficialmente o ano letivo nesta segunda-feira, 3 de fevereiro. O começo das atividades nas escolas veio acompanhado de uma medida administrativa voltada à valorização dos profissionais da educação: a atualização salarial dos professores contratados, com reajuste de 30% nos vencimentos.

A iniciativa se soma a ações já implementadas pela atual gestão, que anteriormente concedeu aumento de 40% aos servidores efetivos da educação. Os recursos destinados ao cumprimento dos reajustes são oriundos do FUNDEB, fundo responsável pelo financiamento da educação básica e pela valorização dos profissionais do setor.

De acordo com a administração municipal, o investimento na categoria acompanha os resultados alcançados pela rede de ensino. Pelo segundo ano consecutivo, o município recebeu o Selo Ouro na Educação, reconhecimento que indica desempenho positivo nos indicadores de aprendizagem e na gestão pedagógica.

A política de valorização salarial, segundo a prefeitura, representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos educadores e busca assegurar a continuidade dos avanços educacionais registrados no município.