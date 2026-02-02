Tartarugalzinho aumenta em 30% os salários da Educação

Anúncio foi feito durante a Jornada Pedagógica de 2026, que abriu o ano letivo nesta segunda

Compartilhamentos

Tartarugalzinho (AP)

A Prefeitura de Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá, abriu oficialmente a Jornada Pedagógica 2026 com uma série de anúncios voltados à valorização dos profissionais da rede municipal e ao fortalecimento das metas educacionais. O encontro reúne gestores, coordenadores e professores para o planejamento do ano letivo e marca, segundo a gestão, um novo ciclo de consolidação dos avanços na educação local.

Durante a cerimônia de abertura, o prefeito Bruno Mineiro (União) confirmou um aumento de 30% nos salários dos profissionais da educação contratados. A medida foi apresentada como reconhecimento direto ao trabalho desenvolvido nas escolas e aos resultados alcançados pelo município nos indicadores educacionais.

O evento também celebrou a conquista do Selo Ouro da Educação pelo segundo ano consecutivo, certificação que, de acordo com a prefeitura, reconhece o desempenho da rede municipal em critérios como gestão escolar, aprendizagem e políticas públicas voltadas ao ensino básico.

Foco no “chão da escola”

Com o tema voltado para o fortalecimento das práticas pedagógicas, a Jornada deste ano prioriza o chamado “chão da escola”, expressão usada pela gestão para destacar o trabalho cotidiano em sala de aula. A proposta é alinhar estratégias, metas e metodologias que impactem diretamente o aprendizado dos alunos ao longo de 2026.

A programação inclui palestras, oficinas e momentos de planejamento coletivo entre os profissionais da educação, promovendo a troca de experiências e a definição de diretrizes comuns para o ano letivo.

Premiação e valorização

Além do anúncio salarial, a abertura contou com uma cerimônia de reconhecimento a escolas, gestores e educadores que se destacaram no último ano. A premiação reforça a política de valorização por desempenho adotada pela rede municipal.

“Assim se faz a melhor educação do Norte do Brasil: com planejamento, reconhecimento e, acima de tudo, valorização de quem faz a diferença no chão da escola”, destacou o prefeito Bruno Mineiro.

Com o Selo Ouro renovado e o anúncio de reajuste para parte da categoria, Tartarugalzinho inicia o calendário escolar de 2026 apostando na motivação dos profissionais e na continuidade das políticas que vêm colocando o município em evidência na educação do Amapá.