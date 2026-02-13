Tartarugalzinho recebe prêmio por transparência na gestão

De Macapá (AP)

A prefeitura de Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá, foi homenageada com a Medalha Conselheira Margareth Salomão, uma das principais distinções concedidas a gestores públicos que se destacam pela ética, transparência e responsabilidade na aplicação dos recursos. O reconhecimento ocorreu durante evento que marcou os 35 anos do TCE do Amapá.

A condecoração é destinada a autoridades e personalidades que demonstram desempenho superior na execução orçamentária e na adoção de políticas efetivas de prestação de contas, indicadores que têm norteado a atual gestão.

“Receber esta medalha não é apenas um reconhecimento pessoal, mas um selo de qualidade para o município. Ela atesta que a prefeitura cumpre rigorosamente os índices de transparência, garantindo que o cidadão saiba como e onde os impostos estão sendo investidos”, afirmou o prefeito.

Segundo Bruno Mineiro, o prêmio reflete uma mudança de cultura administrativa, com aproximação institucional junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá e demais fiscalizadores. A estratégia inclui a adoção de orientações técnicas para prevenir falhas, assegurar segurança jurídica e dar celeridade aos investimentos.

Entre os efeitos práticos, a gestão destaca a redução de entraves burocráticos, maior precisão nos gastos e a continuidade de obras e serviços nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.