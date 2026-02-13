Taxista é preso por usar celular de passageiro deficiente para pixs indevidos

Suspeito teria enviado dinheiro para contas da mãe e da esposa após suposta “ajuda” no pagamento da corrida

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Um taxista de 33 anos foi preso em Macapá suspeito de aplicar um golpe contra um passageiro com deficiência visual, usando o celular da vítima para fazer transferências via Pix sem autorização. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Amapá após avanço das investigações.

Segundo a apuração, o caso aconteceu na madrugada de 21 de setembro de 2025, durante uma corrida na capital. O passageiro, idoso e com limitação visual, teria pedido ajuda ao motorista para concluir o pagamento pelo aplicativo bancário.

A polícia aponta que, aproveitando a situação, o taxista teria acessado o aparelho e feito várias transferências em valores maiores do que o combinado pela corrida. Parte do dinheiro teria sido direcionada para contas ligadas à mãe e à esposa dele.

A prisão preventiva foi autorizada pela 1ª Vara de Garantias de Macapá após representação policial e manifestação favorável do Ministério Público, considerando indícios de repetição desse tipo de crime.

De acordo com o delegado Nixon Kenedy, há outros registros contra o suspeito por golpes semelhantes, incluindo uma prisão anterior relacionada ao chamado “golpe da maquininha”, quando passageiros relataram cobranças acima do valor real.

A recomendação das autoridades é conferir sempre os valores antes de pagar corridas e evitar entregar celular ou dados bancários a terceiros. As investigações seguem para identificar possíveis novas vítimas e esclarecer a dimensão do prejuízo.