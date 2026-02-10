Técnica de enfermagem é presa com anestésicos controlados e cocaína

Prisão ocorreu em frente ao PAI, no momento em que a suspeita se preparava para entregar os medicamentos controlados, segundo a Polícia Civil

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma técnica em enfermagem de 37 anos foi presa na tarde desta segunda-feira (9) durante a Operação “Cura Reversa”, deflagrada pela Polícia Civil do Amapá. A prisão ocorreu no momento em que a suspeita se preparava para realizar a entrega de medicamentos controlados em frente ao Hospital de Pronto Atendimento Infantil (PAI), em Macapá.

De acordo com a Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), na bolsa da profissional de saúde foram encontradas diversas ampolas de fentanil, midazolam e cetamina, medicamentos de uso restrito e considerados anestésicos potentes, com efeitos sedativos e dissociativos (desconexão involuntária entre consciência, memória, identidade e percepção do ambiente).

Após a abordagem, os policiais realizaram diligências na residência da suspeita, onde localizaram outras ampolas lacradas dos mesmos medicamentos, além de seis porções de cocaína.

Segundo o delegado Leonardo Alves, a prisão em flagrante reforça informações obtidas ao longo de uma investigação já em andamento na Denarc.

“Essa prisão corrobora dados de inteligência e apurações que resultaram, anteriormente, na apreensão de mais de 150 frascos usados de cetamina. Midazolam, fentanil e cetamina são medicamentos controlados, e o porte, posse, transporte, armazenamento ou comercialização em desacordo com a legislação pode caracterizar crime de tráfico de drogas”, afirmou o delegado.

O Poder Judiciário foi comunicado sobre a prisão em flagrante, e a suspeita será submetida a audiência de custódia. As investigações continuam para identificar a origem dos medicamentos e outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.