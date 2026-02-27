Tensão e casas destruídas marcam conflito por terras na BR-210

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

É grande a tensão em uma área ocupada na BR-210, em Macapá, nas proximidades da base da Polícia Rodoviária Federal. Moradores da comunidade Agroverde acionaram a Polícia Civil do Amapá nesta quinta-feira (26) e denunciaram que tiveram casas derrubadas na última quarta-feira (25), após um conflito envolvendo uma área ocupada há cerca de sete anos.

Segundo a presidente da associação de moradores, Jarleny Mendes, as famílias foram surpreendidas enquanto trabalhavam fora. Ao retornarem no fim do dia, encontraram as residências completamente destruídas.

“São pais e mães de família. A maioria vive da agricultura familiar. A gente só quer respeito”, afirmou.

De acordo com levantamento feito pelos próprios moradores, aproximadamente 200 famílias vivem na área, onde existem cerca de 25 hortas. A comunidade nega qualquer envolvimento com atividades ilícitas e afirma que utiliza o espaço exclusivamente para moradia e sustento.

Quilombolas

O impasse envolve a divisa com a comunidade quilombola do Curralinho. Representantes da Agroverde alegam que, conforme documentos judiciais citados por eles, o território ocupado não pertence ao quilombo e que o Curralinho estaria a cerca de seis quilômetros do ponto do conflito. Ainda assim, moradores afirmam que algumas lideranças teriam reivindicado a área como parte do território quilombola e promovido a destruição das construções.

A Polícia Civil esteve no local para apurar os fatos. O delegado Dante Ferreira confirmou o registro de crime de dano e afirmou que os responsáveis serão identificados e indiciados.

“Não se pode resolver conflito de terra com destruição. Isso pode gerar algo ainda mais grave, como lesão corporal ou até morte”, alertou.

Até o momento, segundo o delegado, não foi constatado crime ambiental na área. Ele também informou que há uma ação judicial em andamento para decidir sobre a posse definitiva do terreno. Enquanto a Justiça não se manifesta, os moradores devem permanecer no local.

A moradora Lorena Marques reforçou o pedido por justiça e direito de resposta.

“Aqui realmente tem moradores, pais e mães de família. Assim como eles têm o direito deles, a gente tem o nosso. A gente precisa de justiça com relação à destruição das nossas casas”, declarou. Ela confirmou que a comunidade Agroverde existe há sete anos e reúne cerca de 200 moradores e 25 hortas em atividade.

O clima na região segue tenso. De um lado, famílias que afirmam depender da terra para sobreviver; de outro, uma disputa territorial que agora aguarda decisão judicial.