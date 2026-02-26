Tentativa de invasão filmada assusta moradores do Marabaixo I durante a madrugada

Por LEONARDO MELO, de Macapá

Moradores do bairro Marabaixo I, na zona oeste da capital, tiveram mais um motivo para perder o sono. Na madrugada desta quinta-feira (26), dois homens tentaram invadir residências e até furtar câmeras de segurança instaladas em imóveis da região — sem sucesso.

A ação criminosa começou por volta das 5h, na 5ª Avenida. Imagens de segurança mostram um dos suspeitos, usando boné, se aproximando de uma casa, observando a câmera e, em seguida, escalando o muro na tentativa de retirar o equipamento. A investida foi frustrada quando o cachorro do imóvel começou a latir, fazendo com que o homem desistisse.

Em outro trecho do vídeo, um segundo suspeito aparece rondando o quarteirão, olhando para dentro de casas e examinando muros e grades, numa clara tentativa de identificar oportunidades de invasão. Apesar das tentativas, a dupla deixou o local sem conseguir entrar em nenhum dos imóveis.

Após analisarem as imagens, moradores afirmam já ter identificado os dois homens como residentes do próprio bairro e usuários de drogas. Os vídeos foram repassados à Polícia Civil, que deve apurar o caso. A sequência de ocorrências semelhantes tem aumentado a sensação de insegurança entre os moradores da região.