ELEIÇÕES DE 2022

TRE convoca entidades para retotalização dos votos após cassação de deputado

22, fevereiro, 2026
Procedimento segue rito da Justiça Eleitoral após cassação do deputado estadual Kaká Barbosa pelo TSE
Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Carmo Antônio de Souza, convocou partidos políticos, federações partidárias, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil para acompanharem o processo de retotalização dos votos das eleições proporcionais de 2022 para o cargo de deputado estadual. A medida segue o rito normal da Justiça Eleitoral após a cassação do mandato do deputado estadual Kaká Barbosa (PL).

A convocação foi feita por meio de edital e atende à determinação do Tribunal Superior Eleitoral. O processamento do recálculo dos quocientes eleitoral e partidário ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2026, às 9h, na sala de audiências do TRE.

Segundo o edital, a convocação tem como objetivo assegurar transparência e permitir o acompanhamento dos trabalhos pelas entidades fiscalizadoras, pela imprensa e por cidadãs e cidadãos interessados. 

A retotalização dos votos foi determinada após o TSE reformar decisão do TRE e cassar o mandato de Kaká Barbosa. No mesmo julgamento, a ex-esposa dele, Sonize Barbosa, também foi condenada, embora já estivesse fora do mandato de deputada federal desde o ano passado.

Material de campanha do ex-casal

O relator do processo no TSE foi o ministro André Mendonça, que acolheu o recurso apresentado pelo suplente Coronel Flexa (Podemos). Em 2023, o caso chegou a ser julgado no TRE com placar de seis votos a zero pela condenação, mas os magistrados locais posteriormente mudaram seus votos e absolveram o casal.

Kaká Barbosa e Sonize Barbosa foram acusados de compra de votos no valor de R$ 50, além de transporte irregular de eleitores no dia da votação. O TSE também aplicou aos dois a sanção de inelegibilidade por oito anos.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!