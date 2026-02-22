TRE convoca entidades para retotalização dos votos após cassação de deputado

Por SELES NAFES

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Carmo Antônio de Souza, convocou partidos políticos, federações partidárias, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil para acompanharem o processo de retotalização dos votos das eleições proporcionais de 2022 para o cargo de deputado estadual. A medida segue o rito normal da Justiça Eleitoral após a cassação do mandato do deputado estadual Kaká Barbosa (PL).

A convocação foi feita por meio de edital e atende à determinação do Tribunal Superior Eleitoral. O processamento do recálculo dos quocientes eleitoral e partidário ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2026, às 9h, na sala de audiências do TRE.

Segundo o edital, a convocação tem como objetivo assegurar transparência e permitir o acompanhamento dos trabalhos pelas entidades fiscalizadoras, pela imprensa e por cidadãs e cidadãos interessados.

A retotalização dos votos foi determinada após o TSE reformar decisão do TRE e cassar o mandato de Kaká Barbosa. No mesmo julgamento, a ex-esposa dele, Sonize Barbosa, também foi condenada, embora já estivesse fora do mandato de deputada federal desde o ano passado.

O relator do processo no TSE foi o ministro André Mendonça, que acolheu o recurso apresentado pelo suplente Coronel Flexa (Podemos). Em 2023, o caso chegou a ser julgado no TRE com placar de seis votos a zero pela condenação, mas os magistrados locais posteriormente mudaram seus votos e absolveram o casal.

Kaká Barbosa e Sonize Barbosa foram acusados de compra de votos no valor de R$ 50, além de transporte irregular de eleitores no dia da votação. O TSE também aplicou aos dois a sanção de inelegibilidade por oito anos.