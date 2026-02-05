TRE define juiz que conduzirá nova eleição para prefeito em Oiapoque

Fórum de Oiapoque: Heraldo Costa comandará pleito suplementar de abril e também as eleições gerais de outubro no município

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá definiu o magistrado que ficará responsável por conduzir a nova eleição para prefeito de Oiapoque. O juiz Heraldo Costa foi nomeado para atuar no município e terá a missão de comandar tanto a eleição suplementar marcada para 12 de abril quanto as eleições gerais de 4 de outubro deste ano.

O novo pleito municipal foi convocado após o TRE cassar a chapa vencedora da eleição de 2024, encabeçada pelo então prefeito Breno Almeida (PP) e pelo vice Arthur do Areal. Com a decisão, a Justiça Eleitoral determinou a realização de uma nova votação para escolha do chefe do Executivo municipal. Breno ainda aguarda julgamento de recurso no TSE.

A nomeação de Heraldo Costa foi oficializada no dia 2 de fevereiro pelo presidente do TRE, desembargador Carmo Antônio. O magistrado deixa a zona eleitoral de Tartarugalzinho, onde atuou por 12 anos e meio como juiz estadual e eleitoral.

Com a nova designação, caberá a Heraldo organizar toda a estrutura do pleito suplementar de abril, além de coordenar, no município, as eleições gerais de outubro, quando os eleitores irão às urnas para escolher representantes estaduais e federais.

O juiz acumula experiência na Justiça Eleitoral. Já integrou a comissão de fiscalização da propaganda nas eleições de 2006, atuou como juiz eleitoral em Laranjal do Jari e, desde 2013, exercia a função em Tartarugalzinho.