TRE nomeia mesários para a eleição suplementar em Oiapoque

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá publicou edital que oficializa a nomeação dos mesários que atuarão na eleição suplementar para prefeito e vice de Oiapoque, marcada para 12 de abril. A relação dos nomes com os locais de votação foi publicada ontem (25) no Diário Oficial do TRE e assinada pelo juiz da 4ª Zona Eleitoral, Heraldo Costa.

De acordo com o edital, eleitores foram designados para compor as Mesas Receptoras de Votos, com funções definidas para o dia do pleito. No total, são quase 150 mesários que deverão se apresentar às 7h nos locais indicados. O documento também estabelece que eventuais motivos justos para recusa da nomeação poderão ser apresentados em até cinco dias contados da publicação, ficando a análise a critério do juiz eleitoral.

O TRE alerta que o não comparecimento sem justificativa, apresentada até 30 dias após a eleição, sujeita o mesário às sanções previstas na legislação eleitoral.

Locais de votação

Entre os locais definidos para a eleição suplementar estão o Campus Binacional da Universidade Federal do Amapá (Unifap), o Instituto Federal do Amapá (Ifap), a Escola Estadual de Vila Velha do Cassiporé, Escola Estadual Márcia França, Escola Mendonça Theodoro Fortes, Educação Infantil ABC, Rui Marques Lobo, além de escolas municipais como Anete Farias, Onédia Bentes, Joaquim Caetano da Silva, Joaquim Nabuco e unidades nas comunidades de Kumarumã, Manga, Santa Isabel, Taparabu, Urucaua, Vila Brasil e Vila Vitória, entre outras.

O edital completo, com a relação nominal dos mesários, números de título e funções designadas, está disponível para consulta no Cartório Eleitoral da 004ª Zona, em Oiapoque, e em anexo à publicação oficial. LEIA AQUI O EDITAL