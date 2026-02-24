TRE retotaliza votos e confirma coronel da PM no lugar de Kaká

Por SELES NAFES, de Macapá
Um coronel da Polícia Militar do Amapá vai assumir o mandato de deputado estadual que pertencia ao ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), Kaká Barbosa (PL), cassado por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2022. A confirmação do nome do militar Arnóbio Flexa (Podemos) ocorreu na manhã desta terça-feira (24), durante a retotalização dos votos realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).
O procedimento foi acompanhado pelo Ministério Público Eleitoral e atende a uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reformou decisão anterior do tribunal amapaense que havia inocentado Kaká Barbosa. Na segunda-feira (23), o ex-deputado também teve negada uma liminar em recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF).
O mérito ainda será julgado, mas a tendência é de manutenção da decisão. O ministro Flávio Dino, relator do caso, afirmou que o Supremo não reavalia provas de crimes eleitorais como se fosse uma segunda instância do TSE, que condenou Kaká Barbosa por unanimidade.
Após o recálculo, o TRE proclamou um novo resultado da eleição para deputado estadual, adotando o critério da maior média entre os partidos que atingiram pelo menos 80% do quociente eleitoral. No caso da Câmara dos Deputados, não houve alteração nas cadeiras. A ex-deputada federal Sonize Barbosa (PL), ex-esposa de Kaká, já havia perdido o mandato no julgamento das sobras eleitorais em 2025.
Segundo o presidente do tribunal, desembargador Carmo Antônio de Souza, o novo resultado ainda será submetido à apreciação do plenário na próxima sessão. Somente após a homologação Arnóbio Flexa deverá ser convocado para a diplomação.
O Coronel Flexa é casado com a ex-presidente da Câmara de Santana, Elma Garcia (MDB). Em 2024, ela foi cassada pela justiça eleitoral por transporte de eleitores nas eleições de 2020.