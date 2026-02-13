Três foragidos são presos no “fumódromo”

Ação do Núcleo de Capturas resultou na prisão de dois homens e uma mulher procurados pela Justiça

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Dois homens e uma mulher que estavam sendo procurados pela Justiça foram recapturados na manhã desta sexta-feira (13) durante uma operação do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá em uma área conhecida como “fumódromo”, no bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

De acordo com o delegado Bruno Braz, o alvo principal da ação era um foragido de 29 anos, condenado pelo crime de roubo, que foi localizado e preso no local. Durante a abordagem, os agentes também identificaram um segundo homem, de 25 anos, que fazia uso de tornozeleira eletrônica desligada.

Esse segundo suspeito responde na Justiça por perseguir a ex-companheira e acabou preso por descumprimento de ordem judicial. Segundo a polícia, ele estava sob efeito de drogas, há cerca de três dias sem carregar o equipamento de monitoramento e ainda tentou agredir os policiais no momento da abordagem.

Quando a equipe já deixava a área, uma mulher de 45 anos foi presa ao chegar ao local para consumir drogas. Contra ela havia um mandado de prisão definitiva pelo crime de furto qualificado.

Após as prisões, os três foram conduzidos ao Ciosp do Pacoval, onde permanecem à disposição da Justiça.