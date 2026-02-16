NO MAIOR BLOCO DE RUA DO AMAPÁ

Trio do Osmar Júnior estreia na Banda com clássicos no ‘estilo micareta’

16, fevereiro, 2026
Foto: Caio Lucas Nunes da Silva
Trio levará canções famosas de Osmar com arranjos especiais de Carnaval
Por SELES NAFES

Um dos artistas mais consagrados do Amapá terá sua estreia na Banda, o maior bloco de rua do estado. Com o projeto “Caminhos”, o Trio do Osmar Júnior promete embalar os foliões com clássicos como “Os Passa a Vida”, “Tajá”, “Tarumã”, “Pedra do rio” e “Igarapé das Mulheres”, apresentados em arranjos especiais para o Carnaval. “Sempre foi um sonho. É uma reafirmação da nossa identidade musical. Eu respeito as músicas de fora. Sem xenofobia, mas eu não consigo me conformar com essa tentativa de apagar a nossa música”, desabafou o artista em entrevista ao Portal SelesNafes.Com

Ficha técnica
Entrevista: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior

Seles Nafes
