Trio do Osmar Júnior estreia na Banda com clássicos no ‘estilo micareta’

Trio levará canções famosas de Osmar com arranjos especiais de Carnaval

Por SELES NAFES

Um dos artistas mais consagrados do Amapá terá sua estreia na Banda, o maior bloco de rua do estado. Com o projeto “Caminhos”, o Trio do Osmar Júnior promete embalar os foliões com clássicos como “Os Passa a Vida”, “Tajá”, “Tarumã”, “Pedra do rio” e “Igarapé das Mulheres”, apresentados em arranjos especiais para o Carnaval. “Sempre foi um sonho. É uma reafirmação da nossa identidade musical. Eu respeito as músicas de fora. Sem xenofobia, mas eu não consigo me conformar com essa tentativa de apagar a nossa música”, desabafou o artista em entrevista ao Portal SelesNafes.Com.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior