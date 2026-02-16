Versões diferentes cercam acidente com picape da Guiana que deixou jovem morto

Colisão ocorreu na madrugada em cruzamento próximo ao Glicério Marques; sobrevivente foi levado ao hospital e caso segue sob investigação

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A madrugada desta segunda-feira (16) foi marcada por uma tragédia no trânsito da capital amapaense. Um grave acidente no cruzamento da Rua Leopoldo Machado com a Avenida Antônio Coelho de Carvalho, próximo ao Estádio Glicério Marques, resultou na morte de Maiki Miranda da Silva, de 30 anos.

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), a colisão envolveu uma motocicleta (placa TGO9A24), conduzida por Maiki, e um carro de passeio com placa da Guiana Francesa (EF-808-EJ).

Informações preliminares repassadas aos militares indicam duas versões para a dinâmica do acidente. Testemunhas afirmaram que a motocicleta teria avançado o sinal, enquanto outras relataram que o carro teria desrespeitado a sinalização. Ainda não há confirmação oficial sobre quem teria causado a colisão.

A moto trafegava no sentido Centro–Buritizal, enquanto o carro seguia do Centro em direção ao bairro do Trem. A motocicleta atingiu a lateral do veículo, no lado traseiro esquerdo do passageiro. Com o impacto, segundo relatos de populares, a picape rodou na pista e só parou na calçada de um posto de combustível próximo ao cruzamento.

Maiki morreu no local, fato constatado pela equipe do SAMU. Na garupa da moto estava Michael Douglas Picanço Paes, de 28 anos, que sobreviveu ao impacto. Ele foi socorrido e levado às pressas para o Hospital de Emergência (HE), onde permanece sob cuidados médicos.

A morte de Maiki é cercada de tristeza e detalhes que comoveram amigos. Segundo uma pessoa próxima à família, Maiki estava em casa dormindo quando foi convidado por um amigo para sair e a fatalidade aconteceu. A motocicleta pertencia a Maiki. O jovem deixa uma filha pequena.

Um detalhe que chamou a atenção nas redes sociais foi uma postagem feita por Maiki no ano passado. Na publicação, ele compartilhou uma frase que agora soa como uma triste premonição: “Nem todos os anjos caem do céu, eu por exemplo caí da moto”.

O condutor do carro, Daniel Taffarel Lopes, de 27 anos, permaneceu no local do acidente. No veículo o condutor que tem dupla nacionalidade (brasileira/francesa) estava com sua esposa. Segundo o boletim de ocorrência, ele apresentou habilitação e documentos do veículo de origem francesa.

Além disso, Daniel foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), que registrou 0,00 mg/l, descartando o consumo de álcool.

Daniel foi apresentado na delegacia em condições normais para prestar esclarecimentos.

A perícia técnica esteve no local para coletar dados que possam determinar as causas da colisão. Até o momento, a dinâmica do acidente — como quem teria avançado o sinal ou a velocidade dos veículos — não foi divulgada pelas autoridades. O caso foi registrado sob o BST nº 226/2026-BPTRAN.