Vinicius Gurgel é alvo de buscas pela PF

Casa de Vinicius Gurgel está sendo vasculhada por policiais federais

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Policiais federais do Amapá estão cumprindo um mandado de busca e apreensão, na tarde desta sexta-feira (13). O alvo é o deputado federal Vinicius Gurgel (PL), um dos principais aliados do prefeito de Macapá Antônio Furlan (MDB).

O Portal SelesNafes.Com apurou que equipes foram até a residência dele, na Avenida Mendonça Júnior com a Rua Jovino Dinoá, no Centro de Macapá. Também foi cumprido um mandado na sede do Partido Liberal, também no centro.

Ao todo, são oito mandados sendo cumpridos. Um deles também acontece num depósito de materiais da prefeitura de Macapá, na avenida Mendonça Furtado, no bairro Santa Rita.

A Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre o assunto. O parlamentar é investigado em inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a aplicação de recursos no Dnit e em obras públicas de Macapá.

No entanto, ainda não é possível afirmar o objetivo do mandado que está sendo cumprido hoje.