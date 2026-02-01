Vizinhos acolhem mulher agredida pelo marido em crise de fúria

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem acusado de agredir e ameaçar de morte a própria esposa foi preso pela Polícia Militar neste domingo (1º), no bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá. Uma equipe de Rádio Patrulhamento do 2º Batalhão, comandada pelo sargento Zeeyden, foi acionada pelo Ciodes após denúncia de que uma mulher estaria sendo ameaçada de morte e atacada com uma faca pelo companheiro, na Rua Guilherme Coelho.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima em visível estado de abalo emocional, chorando intensamente em decorrência das agressões. A mulher estava sob a proteção de vizinhos, que intervieram para conter a situação e ofereceram abrigo até a chegada da guarnição.

No momento da abordagem, o acusado, Luciano de Lima Lopes, de 28 anos, encontrava-se visivelmente alterado, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Ele foi imobilizado e algemado, a fim de garantir a segurança da equipe policial, de terceiros e do próprio suspeito, que foi avaliado e não apresentava lesões aparentes.

Segundo a Polícia Militar, ele já possui histórico de envolvimento em crimes de ameaça e lesão corporal contra mulher. Em depoimento, a vítima relatou que o companheiro, tomado por ciúmes, passou a agredi-la fisicamente, quebrou a televisão da residência com socos e proferiu ameaças e xingamentos, entre eles: “sua vagabunda, filha da puta, eu vou te matar!”.

Diante da gravidade dos fatos, ficou caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme prevê a Lei Maria da Penha. O agressor, a vítima e os objetos apreendidos — uma faca e um aparelho celular — foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.