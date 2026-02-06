Ypiranga se muda para Tartarugalzinho atrás de estrutura e promete nova fase

Clube histórico do futebol amapaense fixou base no interior e quer transformar mudança em vantagem competitiva

Tartarugalzinho (AP)

O Ypiranga Clube abriu um novo capítulo em sua história ao oficializar a transferência de sua sede e do mando de campo para o município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, na Região dos Lagos. A decisão marca a preparação do “Clube da Torre” para a disputa do Amapazão 2026 e reforça a estratégia de interiorização do futebol amapaense.

A mudança já está em pleno funcionamento. Atletas e comissão técnica estão residindo no município, onde realizam uma preparação intensiva visando a competição estadual. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Tartarugalzinho e busca aproximar o clube da comunidade local, além de criar um ambiente de concentração total para o elenco.

A equipe mandará seus jogos no Estádio Municipal Nelson da Costa, conhecido popularmente como “Pisadeiro”. O espaço passou por serviços de manutenção e melhorias estruturais, incluindo adequações no gramado, para atender às exigências do campeonato e receber partidas da elite do futebol estadual.

“O Amapá tem uma dificuldade muito grande em relação a campo de grama natural. E a cidade aqui tem um estádio muito bom com condições para a prática do futebol. A expectativa é muito boa a gente fazer um grande campeonato aqui, que será difícil com oito equipes disputando. É levar o nome de Tartarugalzinho para o Brasil inteiro”, comentou o técnico do clube Serginho Tanaka.

“Receber o Ypiranga é um marco para nossa cidade. Além de abrilhantar o esporte, movemos nossa economia e incentivamos nossa juventude através do exemplo desses profissionais”, comentou Bruno Mineiro.

Entre os reforços do clube está o lateral esquerdo Kapa, que autou no Havaí (SC).

Reflexos além das quatro linhas

A presença do Ypiranga já começa a impactar a economia local. Hospedagem, alimentação, serviços e comércio têm registrado aumento na demanda desde a chegada da delegação. A expectativa é de que os dias de jogos movimentem ainda mais a cidade, atraindo torcedores de municípios vizinhos.

O primeiro teste oficial do novo projeto já tem data marcada. O Ypiranga estreia no Amapazão 2026 diante do Oratório, no dia 11 de fevereiro, às 15h30, no Estádio Pisadeiro.