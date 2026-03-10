10ª Corrida da Mulher terá shows de Joelma e Henry Freitas

Laranjal do Jari (AP)

O município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá, iniciou nesta segunda-feira (9) as inscrições para a 10ª edição da Corrida e Caminhada da Mulher, evento esportivo que se consolidou como a maior corrida de rua exclusiva para mulheres no Amapá.

As interessadas devem realizar a inscrição presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na rua Liberdade, nº 804, no bairro Agreste, em Laranjal do Jari.

A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 10 mil participantes nesta edição. O evento integra a programação do mês dedicado ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, e neste ano traz como tema “Elas”.

A Corrida e Caminhada da Mulher está programada para o dia 28 de março e conta com a realização da Prefeitura de Laranjal do Jari, em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Amapá.

Além da atividade esportiva, a programação também inclui apresentações musicais com DJs, bandas locais e shows nacionais. Entre as atrações confirmadas estão os cantores Joelma e Henry Freitas, que devem encerrar o evento com apresentações voltadas ao público feminino.