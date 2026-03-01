1º restaurante-escola do Amapá prepara happy hour para comemorar um ano

Senac Terraço celebra aniversário com happy hour e destaca papel na qualificação da mão de obra para o setor gastronômico

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O primeiro restaurante-escola do Amapá, o Senac Terraço, completou no último dia 10 um ano de funcionamento aberto ao público. Mais do que um espaço gastronômico, o local se consolidou como um ambiente de formação prática para alunos da área de gastronomia, contribuindo para a qualificação da mão de obra e o fortalecimento do setor que está aquecido no estado. Um happy hour especial nesta sexta-feira (13), vai celebrar o aniversário, das 18h às 22h, no 5º andar da Fecomércio, em Macapá.

O evento contará com petiscos variados, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e música ao vivo com a cantora amapaense Hanna Paulino, que apresentará um repertório que mistura Pop Rock, MPA e Brega, entre outros estilos.

Durante a semana comemorativa, entre os dias 9 e 12 de março, o restaurante também promoveu ações voltadas à saúde e bem-estar dos clientes no horário do almoço. As atividades incluíram sorteio de brindes e exposição de produtos regionais, fortalecendo a integração entre a instituição e a comunidade.

Criado com a proposta de unir educação profissional e experiência gastronômica, o Restaurante-escola Senac Terraço funciona como um verdadeiro laboratório para os alunos dos cursos da área, que têm a oportunidade de vivenciar na prática o atendimento ao público e as rotinas de cozinha profissional.

O cardápio e a excelência no preparo consquistaram rapidamente o público, atraído também pelo atendimento e a vista, de onde é possível comtemplar boa parte da capital.

No happy hour comemorativo, os petiscos serão vendidos a R$ 89,90 o quilo, com 10% de desconto nas bebidas. Não é necessário fazer reserva.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (96) 9202-9894.