8 meses após o Macapá Verão, Caetano diz que não havia processos prontos para pagar artistas

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O ex-presidente da Fumcult, vereador Caetano Bentes (Podemos), disse neste sábado (28) que deixou tudo organizado para que o prefeito em exercício, Pedro Dalua (União), faça o pagamento dos cachês dos artistas gospel que se apresentaram no Macapá Verão de 2025. Segundo ele, o atraso foi ocasionado por dois setores da prefeitura, na gestão Furlan, que não organizaram os processos administrativos necessários.

Segundo o vereador, que voltou ao Legislativo na semana passada após anos no comando da Fumcult, os processos eram administrados por duas coordenadorias, uma delas a Coordenadoria de Políticas Cristãs, conduzida pelo ex-vereador Anab Monteiro.

No dia 4 de março, quando o então prefeito foi afastado pelo STF, a pedido da Polícia Federal, Caetano se reuniu com Dalua para entregar o cargo, mas o prefeito pediu que ele ficasse mais um período para organizar os processos e realizar a Corrida da Mulher, marcada para o fim de semana seguinte.

“Tínhamos alguns eventos na pasta, e se eu saísse tudo isso ficaria parado de 10 a 15 dias. Saímos da fundação com tudo organizado para o prefeito dar continuidade, não só no pagamento dos artistas locais, mas de todas as pendências”, disse o vereador.

Os artistas soltaram uma nota pública ontem (27), afirmando que o Caetano não teria cumprido com o que foi acordado em reunião com a categoria.

“Deixamos tudo preparado para os pagamentos. Eles (os artistas) sabem o que aconteceu. A política gospel era tratada por duas coordenadorias comandadas por dois pastores. Não havia processos montados”, comentou.

“Processos foram montados por nós. O prefeito falou que assim que finalizar a folha de pagamento (de março), na semana que vem, vai colocar os pagamentos dos artistas em dia”, acrescentou.

Os artistas gospel estão no meio do bolo de atrações que não receberam até hoje pelos serviços prestados há 8 meses, no Macapá Verão do ano passado.