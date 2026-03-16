A misteriosa invasão sem arrombamento na Macapaprev

Polícia Civil investiga o episódio e tenta descobrir quais informações foram levadas do instituto de previdência dos servidores municipais

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Por SELES NAFES, de Macapá

Computadores danificados. Documentos furtados junto com HDs. As cenas flagradas no último sábado (14) na Macapaprev, o Instituto de Previdência da Prefeitura de Macapá, indicam invasão e possível ação direcionada dentro do órgão. A Delegacia de Repressão à Corrupção, da Polícia Civil acionou a Polícia Científica que já fez perícia no local. O objetivo agora descobrir quais informações foram levadas do instituto e os autores do crime.

Durante a perícia realizada no fim de semana, ficou claro que o local não foi arrombado. Ou seja, quem entrou tinha acesso às chaves e sabia exatamente o que procurava.

Os primeiros levantamentos apontam o furto de notebooks utilizados por dois ex-diretores da gestão do então prefeito Antônio Furlan (PSD), afastado pelo STF a pedido da Polícia Federal e que depois renunciou ao mandato. Um dos computadores levados seria do setor financeiro.

A Macapaprev era comandada politicamente pelo PRD, partido presidido pelo empresário Kassyo Ramos, e dirigida por Janayna Ramos.

O instituto já vinha ocupando as manchetes após o Tribunal de Contas ser notificado pelo Ministério da Previdência sobre a redução do patrimônio líquido do fundo responsável pelas aposentadorias e pensões dos servidores municipais. Segundo os dados apontados, as retiradas em dois anos teriam reduzido o patrimônio de R$ 176,8 milhões para cerca de R$ 39 milhões.

Na Câmara Municipal, uma Comissão Processante de Inquérito investiga o possível desmantelamento da Macapaprev. Enquanto isso, a Polícia Civil busca identificar os responsáveis pela invasão e esclarecer se os materiais furtados podem ter relação com as investigações em andamento.