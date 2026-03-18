Acácio anuncia financiamento da casa própria com parcelas de R$ 199,90

Brasília (DF) – O deputado federal Acácio Favacho (MDB) anunciou a destinação de emendas parlamentares para um programa de financiamento habitacional no Amapá, com parcelas mensais de R$ 199,90. A iniciativa será lançada ainda neste mês e tem como objetivo ampliar o acesso à casa própria.

O anúncio foi feito durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, realizada nesta quarta-feira (18), quando o parlamentar apresentou o balanço das emendas destinadas ao estado. Entre as ações destacadas está o financiamento de moradias com subsídio para o pagamento da entrada, valor que geralmente é exigido pelas instituições financeiras.

De acordo com Favacho, os recursos do mandato serão utilizados para custear essa etapa inicial do financiamento, permitindo que famílias ingressem no programa sem a necessidade de pagamento antecipado. O prazo será de 420 meses com parcela de R$ 199,90.

“Vamos continuar trabalhando ainda mais para que mais famílias tenham acesso a esse direito básico, e reduzir as desigualdades, principalmente na nossa região”, frisou o deputado Acácio Favacho.

O deputado já tinha destino emendas para programas habitacionais com modalidade parecida que resultaram na construção de condomínios verticais no bairro da Fazedinha, como o Nápoles (foto em destaque) e o Roma.

Além do acesso à moradia, o programa prevê impactos na economia local, com reflexos na geração de empregos, regularização habitacional e ampliação do número de unidades financiadas no estado, acrescentou ele.