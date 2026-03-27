Acácio Favacho lança programa com casas a R$ 199,90 em condomínio com piscina

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Pagar apenas R$ 199,90 por mês por uma casa própria em condomínio com piscina e área de lazer. Essa é a proposta que será oficialmente lançada neste domingo (29), em Macapá, durante o 1º Fórum das Cidades 2026 – Habita Amapá, prometendo transformar o acesso à moradia no estado.

A iniciativa é liderada pelo deputado federal Acácio Favacho, que defende um modelo inovador capaz de incluir famílias de baixa renda e trabalhadores informais no mercado habitacional — um público historicamente excluído do financiamento tradicional.

“Nós estamos criando a oportunidade de pessoas que ganham entre R$ 1.800 e R$ 3.200 conquistarem sua casa própria com uma parcela que cabe no bolso. É um novo conceito de habitação para o Amapá”, afirmou o parlamentar.

O projeto prevê imóveis avaliados em cerca de R$ 250 mil, viabilizados por meio da união de recursos públicos, subsídios e fundos como o FGTS, reduzindo o valor final pago pelas famílias. Além disso, os empreendimentos devem oferecer infraestrutura diferenciada, elevando o padrão dos conjuntos habitacionais no estado.

O lançamento ocorre dentro de um dos maiores encontros institucionais já realizados no Amapá. O Fórum das Cidades reunirá o ministro das Cidades, Jader Filho, o governador Clécio Luís, prefeitos, parlamentares e representantes de órgãos públicos e da sociedade civil.

O evento será realizado no bairro Beirol e deve consolidar um pacote de investimentos superior a R$ 1 bilhão, entre recursos já aplicados e novos projetos.

Entre os anúncios previstos estão:

Mais de R$ 170 milhões para habitação pelo Minha Casa Minha Vida

Cerca de R$ 243 milhões em saneamento básico

Aproximadamente R$ 140 milhões para macrodrenagem

Investimentos do PAC que beneficiarão centenas de famílias nos 16 municípios

Energia solar

Outro destaque é o Residencial Mucajá, que será apresentado como o primeiro conjunto habitacional 100% fotovoltaico do Amapá. A expectativa é que o evento marque uma virada na política urbana do estado, com projetos que integram União, governo estadual e prefeituras, ampliando o acesso à moradia digna e impulsionando o desenvolvimento.

Com a promessa de parcelas acessíveis e estrutura inédita, o programa habitacional lançado no fórum pode redefinir o sonho da casa própria para milhares de amapaenses.