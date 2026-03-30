Acácio reúne 2 mil pessoas em lançamento de programa que construirá casas nos 16 municípios

Macapá (AP) – O Fórum das Cidades Habita Amapá, liderado pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB), mobilizou cerca de duas mil pessoas neste domingo (29). Pela primeira vez, um pacote de investimento em aquisição da casa própria alcançou todos os 16 municípios do estado.

O evento reuniu autoridades, lideranças políticas, gestores municipais, representantes da Caixa Econômica Federal, órgãos fiscalizadores e a sociedade civil, com a assinatura de ordens de serviço para início imediato das obras. O projeto de Acácio Favacho garante o pagamento da entrada do financiamento, uma das principais dificuldades das famílias na hora de contratar o crédito com o banco. No Habita Amapá, as parcelas começam em R$ 199,90.

“Nosso objetivo é tirar as pessoas do aluguel ou de condições precárias e dar a dignidade da posse. É um programa pensado para quem realmente precisa, com parcelas que cabem no bolso e o apoio total no momento da entrada”, destacou o deputado durante o fórum.

Na primeira etapa, Macapá, Santana, Tartarugalzinho, Serra do Navio e Calçoene vão receber recursos para iniciar a construção de moradias para famílias dentro dos critérios do programa habitacional. Também há recursos indicados pelo deputado para obras do canal do Beirol.

Mucajá com energia solar

O prefeito em exercício de Macapá, Pedro Dalua (União), assinou a ordem de serviço para a implantação do sistema de energia solar no Conjunto Habitacional Mucajá, onde moram mais de 600 famílias, também com recursos de Acácio. A iniciativa será levada a outros habitacionais.

O gabinete do deputado criou um canal de comunicação pelo WhatsApp, onde é possível fazer o pré-cadastro gratuito e obter informações, além do passo a passo para conquistar o sonho da casa própria clicando aqui.