Acusado de oferecer falsos financiamentos de casa é preso após faltar a interrogatório

Suspeito se passava por funcionário de empresa de investimentos, criou personagem fictícia de banco e recebeu pagamentos por supostas taxas de financiamento

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu um homem de 27 anos suspeito de arquitetar um golpe financeiro utilizando o nome de uma empresa de investimentos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da 8ª Delegacia de Polícia da Capital, nesta segunda-feira (16), no bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. O Portal SelesNafes.Com apurou que se trata de Daniel Barbosa dos Santos.

O esquema teria começado em setembro de 2024 e, segundo o delegado Alan Moutinho, o suspeito publicava anúncios de financiamento imobiliário em grupos de WhatsApp para atrair interessados.

Para dar credibilidade ao golpe, ele se apresentava como funcionário de uma empresa de investimentos e chegou a levar a vítima para visitar presencialmente um suposto imóvel, avaliado em cerca de R$ 80 mil. A propriedade, no entanto, nunca esteve à venda e não havia qualquer negociação legítima.

Durante aproximadamente cinco meses, o investigado teria recebido diversos pagamentos da vítima, alegando que os valores seriam destinados a “taxas administrativas” do financiamento.

Em fevereiro de 2025, o golpe ganhou uma nova etapa: o suspeito criou uma personagem fictícia, apresentada como representante de um banco, que passou a exigir novos depósitos por meio de aplicativos de mensagens.

A perícia da Polícia Civil, no entanto, identificou que o número utilizado pela suposta funcionária bancária era operado pelo próprio investigado.

A fraude foi descoberta quando a vítima procurou a sede da empresa de investimentos e foi informada de que o homem nunca trabalhou no local e que não havia qualquer processo de financiamento em andamento.

A prisão ocorreu após o suspeito deixar de comparecer para prestar interrogatório durante o andamento do inquérito. Segundo a Polícia Civil, ele também é investigado em outros boletins de ocorrência relacionados a golpes envolvendo falsos empréstimos.

Com base em provas como conversas por aplicativos e comprovantes bancários, o homem foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.